Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов освободил от должности главу правительства Эрика Пухаева, а также отправил в отставку правительство республики. Исполнять обязанности премьера будет заместитель председателя правительства Геннадий Бекоев. Соответствующий указ опубликован на сайте президента, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что Пухаев Эрик Георгиевич освобождается от должности согласно его заявлению. Временно исполнение обязанностей председателя правительства возлагается на Бекоева Геннадия Борисовича.

Бибилов также поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

Пухаев подал заявления об отставке в пятницу, 28 августа, на фоне протестов из-за смерти подозреваемого в покушении на главу МВД. В центре Цхинвала собрались несколько сотен человек, которые требовали отставки правительства.