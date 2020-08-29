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29.08.2020 09:17
Рубрика: Общество

Еще 1393 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Еще 1393 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

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- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1393 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212301 человека.

Отсутствие у человека заболевания после лечения врачи подтверждают специальными исследованиями. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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