В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в России сообщил свежие данные по количеству скончавшихся от осложнений, вызванных SARS-CoV-2.

В Москве врачам не удалось спасти 12 человек. У пациентов была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Оперативный штаб в очередной раз напоминает: при любых симптомах ОРВИ оставайтесь дома. Необходимо вызвать врача. Не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.