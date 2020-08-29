В Москве среднее число новых случаев в неделю сократилось на 22,5% за два месяца

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 677 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднее число новых случаев в неделю сократилось на 22,5% за два месяца.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю - 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев 37,7% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% - от 46 до 65, 16,5% - от 66 до 79, еще 8,7% - старше 80 лет. Дети составляют 10,2%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под меднаблюдение.