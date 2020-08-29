В приморском Лесозаводске введен режим ЧС из-за подтоплений

В Лесозаводском городском округе Приморского края введен режим ЧС муниципального характера из-за подтопления домов в селе Ружино.

Паводковая обстановка в Приморье усложнилась из-за интенсивных осадков на большей части территории. В правительстве края в субботу сообщили, что в Пограничном округе зафиксирован сильный перелив воды через автодорогу Богуславка - Духовское перед строящимся мостом. Вода продолжает прибывать. Проезд здесь открыт только для большегрузного транспорта, водителям легковых машин приходится пользоваться объездной дорогой.

В крае ожидают, что в течение двух дней формирование дождевых паводков продолжится, причем в среднем и верхнем течении рек вода может прибывать очень быстро. Опасная ситуация может создаться в 10 городских округах и районах. Создается угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов.