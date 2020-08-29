В Казани мать избила сына из-за спрятанного планшета

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении матери, избившей четырехлетнего сына. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галеев.

Надзорный орган отреагировал на видео, которое появилась в Сети. На записи, сделанной камерами видеонаблюдения в подъезде жилого дома, видно, как женщина в течение двух минут жестоко избивает ребенка.

После проверки выяснилось, что это 33-летняя жительница Чистополя, которая приехала с сыном в Казань к знакомому. Она пояснила, что не разрешала ребенку долго играть на планшете. В итоге мальчик спрятал гаджет в соседнем подъезде. Там мать и решила наказать сына.

Женщину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 статья УК РФ). Ребенка направили на судебно-медицинское освидетельствование.