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29.08.2020 10:47
Рубрика: Культура

В Прикамье снимут фильм о том, можно ли выжить в авиакатастрофе

Текст, видео: Инесса Суворова (Пермь)
В Пермском крае снимают масштабный фильм-катастрофу с привлечением военной техники и использованием компьютерной графики. Фильм "Одна" обещает стать одним из лучших отечественных кино, сделанных в этом жанре. Сценарий написан по реальным событиям, произошедшим 39 лет назад на Дальнем Востоке.

В августе 1981 года пассажирский самолет, летевший из Комсомольска в Благовещенск, столкнулся с бомбардировщиком, выполнявшим разведку погоды. Оба самолета разрушились в воздухе и упали на землю.

Фото: Архив "Ленфильма"
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Из 38 человек выжил только один человек - студентка Лариса Савицкая. Упав с высоты пять километров и получив многочисленные травмы, она три дня провела в тайге, пока не была обнаружена спасателями.

Режиссер Дмитрий Суворов, услышав эту историю, загорелся идеей снять об этом фильм. Ему, вместе с другом и продюсером Антоном Беловым, пришлось приложить немало сил и времени, чтобы сначала разыскать героиню, а потом уговорить рассказать миру ее историю языком кино.

- В интернете мы нашли информацию о смерти Ларисы в 2013 году, но потом из достоверных источников узнали, что она жива, - рассказывает Дмитрий Суворов. - Связались с ее сыном, долго ждали ее согласия на общение. И уже на следующий день после ее звонка, полетели в Крым, где она сейчас живет.

Лариса Савицкая входит в состав съемочной бригады и будет наблюдать за процессом рождения фильма, по крайней мере, пока съемки будут проходить на Урале.

Российские кинематографисты часто выбирают Пермский край для своей работы. Для фильма "Одна" была нужна тайга, горный ландшафт, река.

По словам продюсера Антона Белова, регион давно известен в киношной среде, здесь уже большие зрелищные фильмы снимались. Например, "Последний богатырь", "Сердце Пармы", "Географ глобус пропил". Еще и местная администрация помогает, идет нам навстречу. Но решающим моментом выбора стала, конечно, здешняя многовековая, монументальная природа.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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Съемочная группа уверена, что фильм привлечет к себе внимание и окупит вложения.

- Почва для такой уверенности - в уникальности этой истории, - подчеркнул Антон Белов. - Мы верим в неподдельный зрительский интерес, поскольку есть вещи, которые нельзя повторить. Повторить ситуацию, в какой оказалась Лариса Савицкая, когда шансов на выживание, казалось бы, ноль, невозможно.

Съемочная группа во главе с режиссером Дмитрием Суворовым уже сняли в Прикамье несколько сцен. Жители далекого поселка Усьва уже привыкли к летающим над их головами вертолетом и большому количеству техники и людей на окраине леса. Некоторые даже умудрились попасть в массовку. А тем, кому повезло не так сильно, наблюдают за процессом со стороны.

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