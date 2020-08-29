Штыком и саблей: Красная армия начала штурм Бухары 100 лет назад

Бухарский эмират был последним государством в Средней Азии, не желавшим признавать советскую власть. Ровно сто лет назад началась наступательная операция, в результате которой Старая Бухара перешла во власть Красной Армии.

После неудачного колесовского похода в марте 1918 года, когда русские большевики совместно с младобухарцами попытались захватить власть в Бухарском эмирате, воцарилась видимость перемирия. Однако обе стороны понимали, что решительная схватка впереди, и всячески укрепляли свои силы.

Перелом наметился к весне, когда Туркестанская республика восстановила связь с Россией. Летом красноармейцы уничтожили Хивинское ханство, в результате чего была создана Хорезмийская Народная Советская Республика. Красную армию в Туркестане возглавил Михаил Фрунзе. К началу Бухарской операции войско представляло собой не разобщенные отряды, а регулярные военные части.

Бухарский эмир в то же время собирал вокруг себя всех противников советской власти. Численность его войска заметно превосходила силы Красной Армии. У эмира было 16 тысяч штыков и сабель, и это только регулярная армия. Ополчение, по разным подсчетам, состояло из 27 тысяч штыков и сабель.

У Туркестанской армии насчитывалось порядка 11 тысяч штыков и сабель вместе с отдельными формированиями. Зато в распоряжении Фрунзе была современная артиллерия и авиация: до начала наступления он установил контроль над железной дорогой, где были поставлены 5 бронепоездов.

Рано утром 29 августа все части под командованием Фрунзе выгрузились и заняли исходные позиции. Старая Бухара в то время представляла из себя типичный средневековый город, обнесенный крепостью. Высокая глинобитная стена достигала нескольких метров в толщину: для артиллерии она представляла собой серьезную преграду. Внутри находился запутанный лабиринт из узких улочек. Вокруг города были сады и поля, питаемые сетью искусственных арыков: многие частные территории были также обнесены стенами. Действовать на пересеченной местности со множеством укреплений было сложно.

Наступление началось успешно, красноармейцам удалось взять сразу несколько кишлаков, застигнутые врасплох части противника бежали. Однако дальнейшие действия этого дня историки не расценивают как верные. Наступавшая Каганская группа состояла из двух колонн. Правая двинулась на юго-восточную часть стены, где были Каршинские ворота. Целью левой были юго-западные Каракульские ворота. Относительно немногочисленные ряды красноармейцев оказались разобщены.

В первый день наступления они смогли лишь приблизиться к городским воротам, осыпаемые огнем противника. За пределами крепостных стен прошло и 30 августа. Потери советских сил были значительными: погибло около 500 человек.

На следующий день командование решило сосредоточить силы на Каршинских воротах: к тому времени артиллерии удалось пробить в них бреши. К 31 августа к Старой Бухаре приблизился Каракульский отряд и еще один полк с дополнительной артиллерией.

Штурм ворот 1 сентября увенчался успехом: через несколько часов город пал. Командование укрылось во внутренней крепости Арк, через несколько часов и она была взята. Еще ночью бухарский эмир бежал, охраняемый тысячей солдат, на северо-восток. Бегство эмира и взятие Старой Бухары стали важнейшими вехами в становлении советской власти в Средней Азии.