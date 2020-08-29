Умер актер Владимир Андреев

Замечательный советский, российский актер, режиссер, сценарист и педагог, президент Московского драматического театра имени Ермоловой Владимир Алексеевич Андреев скончался на 91-м году жизни.

Как передает МК, Народный артист СССР, буквально в четверг отметивший 90-летний юбилей, умер у себя на даче,

Причина смерти актера не названа. Дата и время прощания станут известны позднее.

Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. На экранах - с середины пятидесятых. В числе киноработ - "Верные друзья", "Аттестат зрелости", "Человек родился", "Жестокость", "Голубая чашка", "Сувенир для прокурора".

Супруга - Народная артистка России Наталья Селезнева.