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Умер актер Владимир Андреев

Новости
    29.08.2020, 17:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Замечательный советский, российский актер, режиссер, сценарист и педагог, президент Московского драматического театра имени Ермоловой Владимир Алексеевич Андреев скончался на 91-м году жизни.

Как передает МК, Народный артист СССР, буквально в четверг отметивший 90-летний юбилей, умер у себя на даче,

Причина смерти актера не названа. Дата и время прощания станут известны позднее.

Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. На экранах - с середины пятидесятых. В числе киноработ - "Верные друзья", "Аттестат зрелости", "Человек родился", "Жестокость", "Голубая чашка", "Сувенир для прокурора".

Супруга - Народная артистка России Наталья Селезнева.

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