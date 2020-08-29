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29.08.2020,  
10:21
Текст:  Николай Грищенко

В России завершены испытания фотонного радара для поиска стелс-целей

В России завершены испытания прототипа активной фазированной антенной решетки на основе радиофотоники - РОФАР. Новая технология позволит сократить размеры бортовых РЛС самолетов и кораблей, а также повысит точность и дальность обнаружения стелс-целей.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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"По итогам испытаний созданного концерном демонстратора мы получили результаты, позволяющие говорить о перспективе применения РОФАР в составе новейшей морской, авиационной и космической техники, в том числе в комплексах радиолокационного обзора", - заявил на форуме "Армия-2020" генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

Он также подчеркнул, что новая технология позволит интегрировать приемопередатчик в обшивку корабля, самолета или спутника, а так же увеличить сектор обзора радиолокатора. Стоит также сказать, что РОФАР создан на основе оригинальной отечественной компонентной базе.

Напомним, что первые сообщения о разработке принципиально новой радиолокационной станции на основе радиофотонных технологий появились в 2018 году.

"На экране РЛС появится не отметка цели, а ее образ, что недостижимо классической радиолокацией. То есть оператор вместо привычной светящейся точки увидит, что реально летит - самолет, ракета, стая птиц или метеорит, стоит повторить, даже за тысячи километров от радара", - ранее сообщала "РГ".

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