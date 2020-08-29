Беспорядки начались в Швеции после сожжения Корана

Акция протеста в шведском городе Мальмё переросла в беспорядки. Как сообщает ТАСС, около 300 человек, возмущенные сожжением Корана, сначала остановили движение транспорта на одном из перекрестков в Русенгороде, а затем стали бросать камни и бутылки в стражей порядка. "Сейчас мы боремся с происходящим. Неспокойно во всем районе", - рассказал пресс-секретарь местной полиции Рикард Лундквист.

А началось все чуть ранее с акции, устроенной по указанию лидера датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана. В Русенгорде была сожжена священная книга мусульман. В большой костер вслед за Кораном полетели покрышки и пиломатериалы.

"Мы были вынуждены тушить огонь и разгонять толпу", - подчеркнули в полиции. Чтобы пресечь беспорядки, стражи порядка задействовали спецмашины.