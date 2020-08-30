Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище

Народный артист СССР Владимир Андреев, скончавшийся в субботу на 91-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом РИА Новости сообщили в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Ранее театр принес соболезнования в связи с кончиной артиста: "Не стало Владимира Алексеевича Андреева. Огромное горе. Нет слов". По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, предполагается, что прощание с артистом состоится в театре Ермоловой второго сентября.

Отметим, что на днях - 27 августа - Владимир Андреев отметил свое 90-летие, а 30 августа он должен был провести творческий вечер. О причинах смерти пока не сообщается.

В Московской городской думе сообщили, что рассмотрят вопрос об увековечивании памяти Владимира Андреева, пишет ТАСС. По словам председателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, актер внес огромный вклад в развитие культуры как Москвы, так и страны в целом.

Зрители знают и любят Владимира Андреева за его роли в кино. Он сыграл в более чем ста фильмах и сериалах, в числе которых "Аттестат зрелости", "Человек родился", "Жестокость", "Голубая чашка", "Сувенир для прокурора".