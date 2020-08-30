Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят финишировал 11-м

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бельгии чемпионата мира в классе машин "Формулы-1". Этап прошел на автодроме "Спа-Франкоршам".

Нынешний триумф стал 89-м для Хэмилтона в "Формуле-1". В то же время в Бельгии он не выигрывал с 2017 года. Вторым в сегодняшней гонке финишировал партнер Льюиса по команде финн Валттери Боттас, а третьим - гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов. Что касается пилота "Альфа Таури" Даниила Квята, то россиянин стал 11-м. Партнер Квята по команде француз Пьер Гасли завершил соревнования на восьмой строчке.

Добавим, что во время гонки на трассу выезжала машина безопасности после аварии Антонио Джовинацци и Джорджа Расселла. В одном из эпизодов итальянец врезался в отбойник, а колесо от его болида задело "Уильямс" Расселла, сломав подвеску.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет 4-6 сентября в Италии.