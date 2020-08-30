Южная Корея вооружилась аналогами российского робота "Уран-6"

Армия Южной Кореи продемонстрировала беспилотные хорватские роботы-саперы MV-4. Фотографии учений появились в социальных сетях.

Использовать дроны, практически идентичные российским беспилотным комплексам разминирования Уран-6, предполагается в демилитаризованной зоне.

Первые сообщения о новой техники у южнокорейских военных появились в мае. Как сообщает издание Janes, до конца года специализированная саперная бригада получит восемь подобных беспилотников.

Хорватский робот представляет собой гусеничную машину длиной 3,1 метра, шириной 1,5 метра и высотой 1,5 метра. Масса робота составляет около пяти тонн. Двигатель мощностью 253 лошадиные силы позволяет разминировать до 2,2 тысячи квадратных метров территории в час.

Робот-сапер оснащается ударной, фрезерной или катковой системами разминирования. Машина имеет оптико-электронную систему наблюдения с дальностью действия около одного километра.

Российский радиоуправляемый робот-сапер Уран-6 весит около шести тонн. Команды передаются по защищенному каналу цифровой радиосвязи. Военные могут использовать одно из пяти имеющихся в арсенале комплекса тральных устройств.

Главной особенностью "Уран-6" является то, что он может в автоматическом режиме идентифицировать взрывные устройства. К примеру, отличить авиабомбу от артиллерийского снаряда или противотанковой мины. Машина выдерживает взрыв до 60 килограммов тротила. Двигаясь по ровной местности, робот-сапер способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.

Отметим, что "Уран-6" успешно прошел апробацию на Северном Кавказе и в Сирии, где роботы-саперы участвовали в разминировании Алеппо и Пальмиры.