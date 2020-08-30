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30.08.2020 11:26
Рубрика: Общество

Как в российских вузах пройдет День первокурсника

Текст: Мария Агранович
Впервые в истории в российских вузах не будет торжественных церемоний посвящения первокурсников в студенты. Из-за пандемии массовые мероприятия уходят в онлайн. Но университеты обещают: пусть и виртуальный, но праздник у ребят состоится.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Так, в МГУ им. Ломоносова "День первокурсника -2020" пройдет 1 сентября. Традиции нарушать не будут - как всегда праздник откроет ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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В историческом здании МГУ на Моховой он прочтёт для ребят лекцию, которая будет транслироваться на портале 1sept.msu.ru. А на территории кампуса МГУ на Воробьёвых горах для первокурсников весь день будет работать "Ярмарка знаний" - на площади у памятника Михаилу Ломоносову. Там можно будет пройти интерактивный квест, похимичить в виртуальной лаборатории, попробуют станцевать капоэйру и многое другое.

- У нас будет очень аккуратное, но праздничное начало учебного года, - рассказал Виктор Садовничий. - Я буду читать лекцию в Императорском зале на Моховой, которую смогут посмотреть онлайн все первокурсникам. По сложившейся традиции мероприятие продолжится вручением символического Ключа знаний, а также торжественным вносом Утвердительной Грамоты об учреждении первого российского университета и Первого устава Императорского Московского университета. Потом все вместе ребята дадут клятву первокурсника МГУ. Это будет торжественный День знаний, но, безусловно, с соблюдением всех необходимых рекомендованных санитарных норм.

"Фишкой" праздника станет прямое включение из космоса: первокурсников МГУ поздравят космонавты, которые находятся на борту МКС. И, конечно, какой университетский праздник без гимна. Знаменитый "Gaudeаmus" исполнит Академический хор МГУ.

В Высшей школе экономики первокурсники встретятся с преподавателями и узнают об особенностях обучения в вузе на платформе Zoom 31 августа в 11 часов. Но настоящий праздник и для первокурсников, и для студентов, и для преподавателей ВШЭ устроит 10 сентября, в День Вышки. Этот традиционный фестиваль впервые в истории пройдет в онлайн-формате.

Организаторы собираются включить в программу все то, что не позволял сделать очный формат open air, но при этом сохранить атмосферу большого университетского кампуса. Можно будет познакомиться с интересными людьми, "прогуляться" с экскурсией по корпусам, послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах, конкурсах и викторинах на интерактивных площадках фестиваля. А еще - отправить послание в "капсуле времени" первокурсникам 2030 года. Вечером -традиционный концерт.

В Первом МГМУ им. Сеченова - тоже все дистанционно.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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- Посвящение в студенты у нас пройдет в дистанционном режиме, - говорит ректор Семёновского университета Пётр Глыбочко. - Для каждого студента, который поступил на первый курс в медицинский университет, - это праздник, радость. Поэтому мы обязательно поздравим всех ребят с началом учебного года.

В Санкт-Петербургском госуниверситете трансляция торжественной церемонии начнется 31 августа в 11:45. После выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который в 12:00 прогремит в честь первокурсников, ректор СПбГУ Николай Кропачев поздравит студентов и объявит начало нового учебного года.

Далее в программе праздника "Час науки и образования": первокурсники услышат лекции ведущих ученых университета и популяризаторов науки, широко известных за пределами не только Санкт-Петербурга, но и России. Сначала выступит специалист по мезозойским позвоночным, доцент СПбГУ Павел Скучас. Затем - лекция завкафедрой прикладной кибернетики профессора Николая Кузнецова - одного из самых цитируемых ученых мира. Следом - лекция декана биофака СПбГУ академика Игоря Тихоновича. Завершит "познавательную" часть праздника выступление заслуженного деятеля науки РФ Татьяны Черниговской.

В 14:20 стартует ток-шоу, где участники студенческого конкурса Start-up СПбГУ расскажут о своих научных проектах и ответят на вопросы зрителей, которые можно будет задать с помощью чата.

Финальным аккордом праздника станет онлайн-церемония запуска "корабликов надежды", стартующая на сайте СПбГУ в 15:25. Каждый участник этой виртуальной регаты сможет "запустить" свой кораблик с желанием, оформив его по своему вкусу с помощью специального приложения.

В МФТИ 31 августа на официальном канале вуза с 9.30 утра начнётся утренний эфир от Физтех.Радио. С 10:00 до 12:00 - торжественная церемония для первокурсников. С приветственным словом выступит ректор Физтеха Николай Кудрявцев, свои напутствия дадут директора Физтех-школ, молодые ученые, аспиранты и студенты старших курсов. Потом каждый первокурсник сможет выбрать онлайн-встречу по своей специализации -пригласительные ссылки на участие будут отправлены первокурсникам заранее.

С трёх часов дня начнётся вечерняя творческая программа. Для первокурсников пройдут ток-шоу и презентация студенческих клубов, интеллектуальная викторина "ФизКвиз" и концерт от творческих объединений Физтеха.

Фото: Gettyimages
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В РАНХиГС 1 сентября пройдет общий виртуальный праздник для всех - первокурсников, студентов, выпускников, сотрудников, партнеров и друзей академии.

Трансляция праздника начнется ориентировочно в 11.00 на официальных ресурсах вуза - сайте, Youtube-канале и группе ВКонтакте. Также в этот день пройдут интерактивные мероприятия от студенческого совета на странице в Instagram.

Студентов поздравят ректор Владимир Мау, проректоры, руководители институтов, факультетов и филиалов. В праздничной трансляции примет участие и популярный рэп-исполнитель, те имя пока держится в тайне.

- Мы хотим устроить масштабный праздник для ребят, которые в этот нелегкий год с честью выдержали вступительные испытания, - рассказал начальник управления молодежной политики РАНХиГС Алексей Спирин. -Формат онлайн-трансляции позволит не подвергать опасности свое здоровье и объединит студентов академии от Камчатки до Калининграда.

Общество Образование День знаний

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