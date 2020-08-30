Корреспондент ТАСС освобожден в Минске

Задержанный в Минске корреспондент российского информагентства ТАСС Иван Колыганов освобожден после проверки документов.

Уточняется, что российский журналист вышел на связь с редакцией и сообщил, что с ним все в порядке. Колыганов прибыл в воскресенье в белорусскую столицу для освещения событий в стране и был задержан в своем номере в гостинице "Минск", а затем доставлен в РУВД Октябрьское.

Задержание российского журналиста произошло на фоне проходящей сегодня протестной акции белорусской оппозиции в центре Минска.