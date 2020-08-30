Мilitary watch оценил планы революционной модернизации танка "Армата"

Военные эксперты оценивают планы дальнейшего усовершенствования новейшего российского танка Т-14 "Армата".

Мilitary watch назвал предлагаемую модернизацию этой машины "революционной программой". Издание, в частности, пишет о быстрых темпах разработки новых технологий для бронированной платформы. Они предназначены как для модернизации существующих танков, так и для улучшения будущих серийных моделей.

"Военные специалисты предлагают интегрировать 152-мм пушку, что дало бы "Армате" значительное увеличение огневой мощи по сравнению с нынешней 125-мм пушкой. Меньшее орудие используется на Т-14 и более легком Т-90М. Обе эти пушки обеспечивают большую огневую мощь, чем у таких танков НАТО, как американский M1A2 и немецкий Leopard 2, которые используют 120-мм пушки", - пишет издание.

А беспилотную башню Т-14 Мilitary watch характеризует как уникальную. Ее предлагается модернизировать для интеграции с ракетами, применяемых по принципу "выстрелил, забыл и снова выстрелил" и бортовым беспилотником для разведки и связи. Также предполагается использование сверхзвуковых подкалиберных бронебойных снарядов, подсистем для автоматического обнаружения и поражения целей, оборудования для вывода из строя противотанковых управляемых ракет и дистанционного обезвреживания противотанковых мин.

Кроме того на Т-14 планируется установить более эффективный дизельный двигатель, улучшить эргономику, а для длительных миссий использовать уборные. Речь идет и о применении технологии так называемой "прозрачной брони", которая повысит ситуационную осведомленность экипажа, и систем способных автоматически определять цели на расстоянии до 6 км.

"Модернизация также обеспечит защиту от ослепляющего лазерного оружия, полную защиту от реактивных гранатометов и противотанковых управляемых ракет, а также улучшенную защиту бортовой электроники от электромагнитного и микроволнового оружия", - говорится в публикации.