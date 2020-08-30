Распоряжение губернатора Омской области от 28 августа 2020 года № 103-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в пункте 10:

- в абзаце первом слова "мероприятий, способствующих развитию международных и межрегиональных деловых коммуникаций в научной и научно-технической сферах, развитию кадрового потенциала в научной и научно-технической сферах" заменить словами "деловых и конгрессных мероприятий с численностью участников до 50 человек при условии проведения в отношении участников данных мероприятий тестирования на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)";

- в подпункте 2:

в абзаце втором точку с запятой заменить точкой;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Ограничения, связанные с проведением мероприятий, предусмотренных настоящим подпунктом, на аттракционах, с 2 сентября 2020 года не распространяются на работу аттракционов, расположенных под открытым небом в парках культуры и отдыха (за исключением аттракционов, имеющих закрытые кабинки вместимостью более 2 человек), при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, установленных Главным государственным санитарным врачом по Омской области, в том числе обеспечения рассадки на посадочные места с соблюдением социального дистанцирования (на расстоянии не менее 1,5 метра);";

- дополнить абзацем следующего содержания:

"Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на мероприятия, проводимые в организациях в сферах театральной, концертной и культурно-досуговой деятельности.";

2) в подпункте 1 пункта 11:

- слова "кинотеатров (кинозалов)," исключить;

- дополнить словами ", за исключением кинотеатров (кинозалов)";

3) в пункте 12:

- слова "по 1 сентября 2020 года" заменить словами "по 15 сентября 2020 года";

- в подпункте 1:

в абзаце втором слова "за исключением бассейнов" заменить словами "за исключением бассейнов, бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг";

абзац третий, сноску исключить;

- в подпункте 4:

точку с запятой заменить точкой;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом, с 2 сентября 2020 года не распространяются на бронирование мест, прием и размещение в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия граждан, направленных в установленном порядке в указанные организации по медицинским показаниям;";

4) в пункте 14:

- в подпункте 1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"- по окончании срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта, обеспечить обслуживание посетителей на объектах общественного питания, за исключением объектов общественного питания, расположенных в торговых центрах (комплексах), гипермаркетах, супермаркетах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) и не имеющих конструктивно-обособленного зала обслуживания посетителей, отдельного входа (далее - фуд-корт), с соблюдением Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" и требований, предусмотренных приложением № 3 к настоящему распоряжению, предварительно уведомив не позднее чем за три дня до момента возобновления деятельности Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"- приостановить деятельность с 2 по 15 сентября 2020 года фуд-кортов (за исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов);";

- дополнить подпунктом следующего содержания:

"2.2) в сфере публичного показа или проката кино- и видеофильмов обеспечить соблюдение Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах";";

5) пункт 21 исключить;

6) в таблице приложения № 3 "Перечень требований, установленных для отдельных сфер деятельности":

- в строке "Деятельность торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов), а также торговых объектов, расположенных на их территории":

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

"2 . Отказ от организации деятельности детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, за исключением кинотеатров (кинозалов).

3. Запрет на деятельность объектов общественного питания, расположенных в торговых центрах (комплексах), гипермаркетах, супермаркетах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) и не имеющих конструктивно-обособленного зала обслуживания посетителей, отдельного входа (далее - фуд-корт), за исключением обслуживания в фуд-кортах навынос, а также доставки заказов.";

абзац двенадцатый дополнить точкой;

дополнить абзацем следующего содержания:

"10 . Размещение (при необходимости) стульев (скамеек) для предоставления возможности отдыха пенсионерам, инвалидам, детям дошкольного возраста";

- в строке "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания":

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"- организации питания гостей преимущественно по меню или индивидуальному обслуживанию в номерах. В случае организации питания гостей в залах ресторанов обеспечить соблюдение правил социального дистанцирования не менее 1,5 метра.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"7. Предоставление услуг общественного питания на объектах общественного питания, расположенных в помещениях гостиниц, отелей и иных средств размещения, в соответствии с Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" и требованиями к деятельности организаций общественного питания, указанными в строке "Деятельность по предоставлению услуг общественного питания, в том числе на летних верандах еррасах организаций общественного питания, на объектах общественного питания, расположенных в помещениях гостиниц, отелей и иных средств размещения" настоящей таблицы";

- строку "Деятельность летних веранд и террас в организациях общественного питания" исключить;

- дополнить строкой следующего содержания:

Деятельность по предоставлению услуг общественного питания, в том числе на летних верандах и террасах организаций общественного питания, на объектах общественного питания, расположенных в помещениях гостиниц, отелей и иных средств размещения:

1. Размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 метра.

2. Обеспечение на объектах общественного питания организации "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела посетителей и обязательным недопуском на объект общественного питания лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания.

3. Непрекращение деятельности по обслуживанию навынос и доставке заказов (при осуществлении такой деятельности ранее 2 сентября 2020 года) в случае возобновления деятельности по предоставлению услуг общественного питания гражданам в помещении объекта общественного питания (на летней веранде, террасе).

4. Нанесение сигнальной разметки на полу при организации питания по типу "шведского стола" или с использованием линии раздачи.

5. Отказ от проведения массовых мероприятий при оказании услуг общественного питания, в том числе банкетов и поминальных обедов.

6. Увеличение продолжительности времени приема пищи в режиме "завтрак-ужин" на объектах общественного питания, расположенных в помещениях гостиниц, отелей и иных средств размещения, относительно времени, установленного для указанных объектов до введения режима повышенной готовности на территории Омской области

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением:

1) абзаца пятого подпункта 3 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающего в силу с 1 сентября 2020 года;

2) абзаца второго подпункта 1, абзаца четвертого подпункта 3, абзацев пятого - пятнадцатого подпункта 6 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающих в силу с 2 сентября 2020 года;

3) подпункта 2, абзацев седьмого, восьмого подпункта 4, абзаца четвертого подпункта 6 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающих в силу с 4 сентября 2020 года;

4) абзацев седьмого, восьмого подпункта 1, подпункта 5 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающих в силу с 18 сентября 2020 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







