Подводная лодка "Омск" произвела впечатление на американцев

Российские моряки, похоже, удивили американцев. В конце недели Северное командование армии США распространило через Twitter информацию, что в нейтральных водах у берегов Аляски неожиданно всплыла наша атомная подлодка. В сообщении говорилось о готовности прийти на помощь экипажу при получении сигналов бедствия. Но никаких запросов от ВМФ России в этом районе не было.

На самом деле, ничего необычного в такой ситуации нет. Подводники многих стран несут боевое дежурство в Мировом океане. Наши и американские - не исключение. Все это происходит в нейтральных водах и без пересечения морских национальных границ.

Тем не менее корреспондент "РГ" обратился за комментариями в Минобороны России.

Там объяснили, что сейчас в Беринговом море проходят военно-морские учения "Океанский щит-2020". К ним привлечены серьезные силы, в том числе корабли Тихоокеанского флота дальней морской зоны. Общее руководство активной фазой маневров с борта корабля измерительного комплекса "Маршал Крылов" осуществлял главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Флагман Тихоокеанского флота крейсер "Варяг" и атомный подводный крейсер "Омск" выполнили в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели. Экипаж "Варяга" произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а команда "Омска" атаковала цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит". По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно. Позже съемку этих пусков минобороны разместило на своих страницах в соцсетях.

А вот как прокомментировал ситуацию с "Омском" военный эксперт Виктор Мураховский. По его мнению, лодка всплыла открыто, явно для того, чтобы показать свое присутствие. На флоте это называется демонстрацией флага. Но это не было главной задачей ее экипажа. Ведь подлодка ранее успешно выполнила стрельбу своим главным комплексом, то есть крылатыми ракетами. "Омск" в это время находился в международных водах Тихого океана, ее команда не нарушала никаких договоров. Когда говорят, вблизи Аляски, то это понятие в данном случае растяжимое. Если посмотреть на глобус, то это вблизи, если на местности, то не близко. Еще раз повторю главное, она была в нейтральных водах. Она никак не угрожала морским границам США", - подчеркнул Мураховский.

- Но командование ВМФ, видимо, приняло решение на всплытие лодки, чтобы она продемонстрировала наше присутствие. Потому что американцы в своих СМИ продвигают идею, что Россия - это колосс на глиняных ногах, что на нас не стоит обращать внимание. Что американский флот самый мощный, что все они под водой видят. Оказывается, не все. Российский флот продемонстрировал, что может быть скрытным. Что он умеет работать в сложных условиях, - считает эксперт.

Лодка всплыла открыто, явно для того, чтобы показать свое присутствие. На флоте это называется демонстрацией флага

Он добавил, что обычно флаг демонстрируют надводные корабли. Но они видны со спутников. А сейчас так называемую демонстрацию флага произвела подводная лодка, способная работать всеми видами своего вооружения. Подлодка вооружена крылатыми ракетами, которые предназначены для уничтожения авианосных ударных соединений дальностью до 1000 км и наземных целей дальностью до 2600 км. Кроме того, под водой она может развивать скорость до 32 узлов (около 60 км/ч) и погружаться на глубину до 600 метров.