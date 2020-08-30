В тульской глуши спасают храм с архангелом, как в Петербурге на Дворцовой

Его строили почти 75 лет - и он пережил революцию, Великую Отечественную, советские времена. Даже тогда в нем продолжались службы, но потом храм закрыли - просто потому что верующих в селе не осталось. И величественное кирпичное здание стало постепенно приходить в упадок.

А потом то же стало и с селом. Не только с Аксиньино, где стоит храм - вообще с русским селом. Безработица, отток населения в города и запустение...

- Когда мы с женой тут впервые оказались, сразу поняли, что Аксиньино - наше место, - говорит Юрий Шашников.

Он как раз из тех горожан, что отправились в обратном направлении. Шашников - москвич. Но выйдя не пенсию, решил поселиться в деревне. И стал старостой села. Организовывает субботники, добился строительства асфальтированной дороги, потому что до этого была "как после бомбежки". Теперь его жена проводит экскурсию по ровной дороге и рассказывает историю села туристам.

Местных, тех, кто родился и вырос в Аксиньине, осталось несколько семей. Но далеко не все откликаются на инициативы Шашникова.

- Понимаете, после развала Союза людей бросили на произвол судьбы, их мысли были о том, как выжить, - говорит он. - Поэтому не надо удивляться, что многие не откликаются на гражданские инициативы.

Но Шашников не сдается.

В здании бывшей сельской библиотеки, где книги были брошены гнить на пол, где на стене висит транспарант, посвященный 65-летию СССР, он тоже провел своеобразный субботник. Какие-то книги оставил здесь, какие-то отнес в заколоченное здание сельского клуба, куда повадились лазать местные подростки и поджигать их.

Дыру в двери надо заколотить, но у Шашникова на все рук не хватает. Вот и территорию храма и кладбище убирали ребята из добровольческого лагеря "Обрати внимание".

По шашниковскому асфальту сюда стали чаще приезжать другие москвичи - в поисках красивых руин. Особенно после того, как о местном храме подробно рассказал и показал исследователь истории русских усадеб и блогер Вадим Разумов.

На русских просторах много примечательных церквей, построенных на средства помещиков или тщанием крестьян. Многие из них превратились в руины, поросли лесом. Но многие при этом все еще способны поражать красотой. Храм Спаса Нерукотворного (или Нерукотворенного, как говорят в Аксиньине) - один из таких. Во многом потому, что на куполе его не просто крест, а скульптура Михаила Архангела с крестом. Точнее, тем, что от него отсалось.

Примерно такая же скульптура венчает Александровский столп на Дворцовой площади Петербурга. Колонну воздвигли в 1834 году, а храм в Аксиньине начали строить в 1790-м. И завершили только в 1863-м. Сразу несколько поколений дворянского рода Давыдовых, которым принадлежала местная усадьба, занималось строительством.

В 1809 году в Аксиньино провел лето художник Орест Кипренский. Он был знаком с братьями одного из владельцев усадьбы - Алексея Давыдова - Николаем и Евграфом. Кстати, именно Евграф изображен на одном из самых известных портретов Кипренского - "Лейб-гусарский полковник Давыдов". Хотя долгое время считалось, что это герой Отечественной войны 1812 года поэт Денис Давыдов, родственник Давыдовых из Аксиньина.

Сюда уже четверть века приезжает Владимир Савицкий - потомок аксиньинских Давыдовых. Памятником которым остается храм с Михаилом Архангелом.

- Если ничего не делать, он разрушится. Но дело в том, что это - памятник федерального значения. Его нужно восстанавливать строго по согласованному проекту. Нельзя, условно говоря, выписать сюда бригаду плиточников, - объясняет Савицкий. - Мне не все равно, что здесь будет. И мне достаточно знать, что все это связано с моими предками. Я неверующий человек. И мне еще больше хочется восстановить храм. Не по религиозным соображениям, а чисто по человеческим. Это ведь память, в том числе, о Николае и Евграфе Давыдовых, сражавшихся под Аустерлицем.

Владимир Савицкий мечтает и о народном музее в Аксиньине. Говорит, что Давыдовы - только часть истории этих мест.

Революция, коллективизация, Великая Отечественная. Фашисты пробыли здесь несколько дней, но их вскоре выбили кавалеристы генерала Белова. Немцы тоже обратили внимание на храм и Михаила Архангела на куполе.

- От нескольких человек здесь я слышала легенду, что один из немцев отстрелил кусок крыла у скульптуры, а на следующий день его нашли повешенным, - говорит Наталья Внукова, которая курирует проект сохранения наследия в Аксиньине.

У нее, в отличие от Владимира Савицкого, здесь не жили предки. Она не купила здесь дом, как Юрий Шашников. Просто однажды увидев храм, не смогла пройти мимо. Нашла благотворительный фонд "Белый ирис", который занимается сохранением культурного наследия.

Благодаря фонду, здесь были сделаны простые вещи. Территорию возле храма расчистили от зарослей, организовали приезд журналистов, рассказывают об этом уникальном памятнике на разных площадках. Например, недавно на колокольне появились ворота, деньги на которые пожертвовала местная жительница.

- А сейчас нам выделен президентский грант, - говорит директор фонда Ольга Шитова. - На эти средства можно будет сделать крышу, что позволит просушить стены храма. Также можно провести консервационные работы, чтобы избежать дальнейшего разрушения.

Возможно, и Архангел Михаил обретет новые крылья. Хотя есть версия, что он с ними не расставался, все это время прикрывая храм, село Аксиньино и тех, кому они небезразличны.