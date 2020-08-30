В Якутии локализован лесной пожар неподалеку от газовых производств

В Вилюйском районе Якутии локализован лесной пожар неподалеку от поселка Кызыл-Сыр, где расположены производственные мощности Якутской топливно-энергетической компании.

Возгорание было обнаружено 28 августа. Его площадь сейчас составляет семь гектаров, а расстояние от ближайшей термоточки до поселка - полтора километра.

По сообщению пресс-службы регионального госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, кромка пожара окружена, проделана минерализованная полоса длиной три километра и шириной четыре метра. На тушении огня задействованы 59 человек и 12 единиц техники.