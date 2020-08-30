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30.08.2020 09:46
Рубрика: Происшествия

В Якутии локализован лесной пожар неподалеку от газовых производств

Текст: Владимир Таюрский

В Вилюйском районе Якутии локализован лесной пожар неподалеку от поселка Кызыл-Сыр, где расположены производственные мощности Якутской топливно-энергетической компании.

Возле Якутска возникли два лесных пожара

Возгорание было обнаружено 28 августа. Его площадь сейчас составляет семь гектаров, а расстояние от ближайшей термоточки до поселка - полтора километра.

По сообщению пресс-службы регионального госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, кромка пожара окружена, проделана минерализованная полоса длиной три километра и шириной четыре метра. На тушении огня задействованы 59 человек и 12 единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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