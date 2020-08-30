В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве девочки

В Пермском крае сотрудники следственного комитета установили подозреваемого в убийстве 10-летней девочки. Тело школьницы было найдено 28 августа в Чусовском районе недалеко от дома, в котором она проживала.

Как пояснили в СУ СК России по региону, подозреваемый задержан, им оказался 16-летний житель Чусовского района Прикамья, ранее судимый за преступление имущественного характера.

Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следователи выясняют условия жизни и воспитания девочки в семье, а также причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней.