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30.08.2020 11:23
Рубрика: Происшествия

В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве девочки

Текст: Алексей Трапезников (Пермь )

В Пермском крае сотрудники следственного комитета установили подозреваемого в убийстве 10-летней девочки. Тело школьницы было найдено 28 августа в Чусовском районе недалеко от дома, в котором она проживала.

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Как пояснили в СУ СК России по региону, подозреваемый задержан, им оказался 16-летний житель Чусовского района Прикамья, ранее судимый за преступление имущественного характера.

Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следователи выясняют условия жизни и воспитания девочки в семье, а также причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней.

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