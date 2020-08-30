Как махачкалинский дизайнер изменил суровую мужскую моду

В мастерской махачкалинского дизайнера Шамхала Алиханова всегда аврал. Алиханов и несколько его сотрудниц шьют нестандартную мужскую одежду. Их постоянные клиенты звезды кино и эстрады, политики, бизнесмены. Все они идут в мастерскую Шамхала за изюминкой. О том, как суровый дагестанский парень превратился в модного дизайнера, популяризатора этнического компонента, Шамхал рассказал "РГ" во время этноэкспедиции Гильдии межэтнической журналистики в Дагестан.

Начал с себя

Шамхал Алиханов родом из древнего села Худуц. По официальным данным, этому высокогорному аулу 800 лет, но местные жители уверены: село намного старше. Здесь поколениями развивались сложнейшие ремесла. Вот и дед Шамхала был портным.

- Это сейчас для шитья есть всякие приблуды, нравится, и шей, а раньше, подготовка ткани или кожи - это был тяжелейший труд и занимались им в основном мужчины, - говорит дизайнер.

В раннем детстве Алиханов с родителями переехал в Дербент. А потом отец ушел из жизни. Дом у Алихановых был небольшой и с первого класса Шамхал обучался в интернатах в Краснодаре и Астрахани. На лето приезжал в родное село. После девятого класса Шамхал поступил в художественное училище. Близкие не были против, к тому моменту уже все знали, что у Шамхала талант, к тому же, в Дагестане, вопреки стереотипам, творческие профессии всегда были в почете.

Правда, в конце семидесятых, будущие художники жили очень скромно.

- Кто постарше, помнит, какой был дефицит. Даже если были деньги, ничего не купить, что уж говорить про нас-студентов. А юность, хочется гулять, хорошо выглядеть. Тогда мы-студенты начали шить сами на себя, - вспоминает Алиханов.

Бывало, студентам удавалось достать в магазинах какие-нибудь отрезы тканей, но чаще они ходили по комиссионкам, покупали старые вещи, а потом их перелицовывали. Выкройки делали сами.

- Когда есть художественное видение и какой-то опыт рисования, журналы с выкройками уже не нужны, смотришь на ткань и понимаешь, как нужно сделать, - говорит Алиханов.

Правда, если однокурсники шитьем быстро переболели, то Шамхал понял, что хочет связать свою жизнь с модой.

Фото: Вера Черенева/РГ

Мода в Дагестане всегда была консервативна. Шамхал вспоминает, что когда сделал себе брюки клеш, то дворовые пацаны пытались "поговорить за моду".

- Самое забавное, что несколько лет спустя они сами стали носить клеши, - смеется Шамхал.

В 1983 году Алиханов уже работал в модном доме в Махачкале. Там он занимался в том числе и трикотажем, причем, не только мужским, но и женским. Но это было временно. В 1993 году Алиханов зарегистрировал бренд Shamkal и стал делать необычную мужскую одежду с этническими деталями. Почему в линейке нет женских вещей? Алиханов говорит, что просто не хватает рук.

Интеллигентная вышивка

- Как вы думаете, что это? - Шамхал Алиханов снимает с вешалки куртку с росписью. Пока глаз пытается рассмотреть рисунок, Алиханов продолжает: - Это дагестанские аулы. Импрессионизм, если хотите.

Рядом с расписной курткой, пиджак с вышивкой на карманах. По соседству еще одна куртка с характерными для горных районов Дагестана узорами, а рядом рубашка, рисунок которой напоминает ковер. Этнические элементы - одна из фишек Шамхала. Правда, как говорит дизайнер, в мужской моде главное - не переборщить.

Этнические элементы - одна из фишек Шамхала Алиханова. Фото: Вера Черенева/РГ

С этим, на подиумах часто бывают проблемы. В отличие от женской моды, где представлена одежда самых разных направлений, мужская подиумная мода часто настолько авангардна, что дальше показов тренды не уходят. Ни один мужчина не пойдет в офис в свитере с пайетками или в юбке, украшенной перьями. С другой стороны, бутики мужской одежды предлагают линейки, которые не меняются десятками лет с классическими пиджаками и рубашками с жесткими воротниками. Середины практически нет.

Поэтому-то Шамкала и любят в мире высокой моды, ведь он создает альтернативу скучным пиджакам, спортивным костюмам и джинсовкам. При этом одежду, которую он предлагает, люди реально готовы носить в обычной, не подиумной жизни.

- У нас на Кавказе мужчины всегда обращали внимание, во что они одеваются. Одежда должна быть качественной, подчеркивать мужественность, мужчина не должен быть похож на новогоднюю елку, - продолжает Алиханов. - Конечно, национальный костюм в офис никто носить не будет, но есть элементы, которые могут эффектно смотреться и на вполне современной одежде.

Дизайнер уверен: запрос на перемены в мужской моде есть.

- Например, пиджаки сейчас покупают в основном на свадьбы. В обычной жизни даже привязанные к дресс-коду сотрудники предпочитают куртки. Вне работы - спортивный стиль или кэжуал, - говорит Шамкал.

Тем не менее, большинство покупателей дизайнерской одежды живут вне Дагестана. Может, сказывается консерватизм, может быть, и цены, которые у дизайнера довольно высоки из-за того что все модели отшиваются вручную.

Шамхал Алиханов с Сергеем Безруковым. Фото: Из архива Шамхала Алиханова

У Алиханова часто одеваются звезды. Например, после гастролей в Махачкале в новой куртке уехал актер Сергей Безруков. Охотно носит одежду, сшитую дагестанским кутюрье, Эмир Кустурица. Частенько на примерки приезжают политики, бизнесмены. Они готовы скупать вещи десятками, что мастера, конечно, радует, но, как признается Шамкал Алиханов, он хотел бы шить в том числе и для масс-маркета.

Тернистый путь

Чтобы стать модельером, недостаточно создавать уникальную одежду. Шамкал Алиханов это понял уже давно. С 1994 года он принимает участие в ежегодной Недели моды в Москве, представляет свои коллекции на творческих конкурсах, до пандемии регулярно ездил за рубеж.

Алиханов не скрывает: ему помогают власти республики, в первую очередь выделяют средства на вступительные взносы, суммы велики, они исчисляются десятками тысяч долларов, а ведь еще нужны ткани и фурнитура на пошив коллекции, выплату зарплаты сотрудникам, коммунальные платежи, в конце концов.

- Это системные сложности, они не касаются только одного дизайнера. Например, я раньше покупал ткани в мелкооптовой сети в Москве, самой удобной для меня была точка у Площади трех вокзалов. Мне шли навстречу, когда в тюке оставалось 10-15 метров, мне отдавали эту ткань как остаток, со скидкой. Недавно эта сеть заявила о банкротстве. Огромное количество небольших швейных предприятий остались без поставщика, - констатирует дизайнер.

Ткани в Москве Алиханов покупал в основном итальянские. Отечественных тканей, с которыми мог бы работать дизайнер в своих линейках, совсем немного. Фурнитура тоже чаще всего импортная.

Но больше всего дизайнера расстраивает то, что и конечная продукция в магазинах в основном импортная. Шамкал уверен: отечественные модельеры могут потеснить на полках китайских производителей, тем более, что запрос на российские марки одежды со стороны покупателей есть. Но самая большая проблема - перейти от ручного пошива к фабричному.

В мастерской Шамхала Алиханова. Фото: Вера Черенева/РГ

Стоимость оборудования такова, что малый бизнес просто не может осилить такие траты.

- В легкой промышленности очень нужна господдержка, - считает Алиханов. Дизайнер констатирует: в основном фабричное производство одежды в той или иной степени сконцентрировано вокруг Москвы. Зарождающиеся в регионах дизайнерские бренды также чаще всего получают развитие в столице. Шамкалу и самому неоднократно предлагали переехать, обещали продюсирование и развитие бренда. Но только Алиханов отказывался.

- Я вдохновляюсь здесь, в Дагестане, это мой мир, - говорит дизайнер. - И шить я тоже буду в Дагестане, кому надо, приезжайте.