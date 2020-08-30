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30.08.2020 13:02
Рубрика: Общество

Министр здравоохранения Чечни испытал на себе вакцину от COVID-19

Текст: Александр Ершов
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

46-летний министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов стал первым жителем республики, кто испытал на себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщил глава ЧР Рамзан Кадыров.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Наш министр на себе уже попробовал. Первым добровольцем из Чеченской Республики был Эльхан Абдулаевич. Есть антитела у него, не болеет, где бы не ходил", - цитирует Кадырова пресс-служба главы региона.

В своем выступлении на заседании оперштаба глава минздрава (он занимает свой пост с апреля 2016 года, является также членом президиума Ассоциации онкологов России) рассказал, что в Чечне в три-четыре раза сократилось поступление в медучреждения больных с COVID-19.

- На сегодняшний день таких больных на стационарном лечении насчитывается более пятисот человек, - уточнил Эльхан Сулейманов. - В Республиканской клинической больнице сейчас на лечении находятся 53 пациентов. А раньше эта цифра достигала 700. Во всех медучреждениях имеются мощные импортные кислородные станции, новые современные томографы, они полностью обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами

Министр также добавил, что в случае возникновения так называемой второй волны с 1 сентября количество зарезервированных коек для инфицированных достигнет 1000 мест, а при острой необходимости можно развернуть до трех тысяч коек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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