Постановление губернатора Самарской области от 28 августа 2020 года № 245 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

"2.8. Ограничить до особого распоряжения:

1) работу бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта, частных бань;

2) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, аквапарков, кинотеатров (кинозалов), иных развлекательных и досуговых заведений с массовым пребыванием людей;

3) посещение социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан, медицинских учреждений, в которых осуществляется оказание стационарной медицинской помощи, учреждений уголовно-исполнительной системы;

4) проведение на территории Самарской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий;

5) работу государственных, а также муниципальных учреждений и предприятий, за исключением тех, которые продолжают функционировать в соответствии с решением органов, в ведении которых они находятся.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Разрешить при условии соблюдения предусмотренных настоящим пунктом ограничений, а также санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации:

1) работу фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта, бассейнов, включая работу в них бань, саун, СПА, а также частных бань (при условии их заполнения не более чем на 50 процентов от пропускной способности);

2) тренировки спортсменов на открытых или в крытых спортивных объектах;

3) гражданам заниматься физкультурой и спортом на открытых спортивных объектах;

4) проведение профессиональных спортивных соревнований с количеством посетителей не более 20 процентов от общей вместимости спортивного сооружения в соответствии с приказом министерства спорта Самарской области, а также проведение запланированных на территории 3 Самарской области всероссийских, межрегиональных, официальных региональных и муниципальных спортивных соревнований;

5) проведение официальных всероссийских физкультурных мероприятий;

6) проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий с количеством участников не более 50 человек;

7) органам записи актов гражданского состояния проводить церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке с ограниченным числом участников (исходя из площади зала - 4 кв. метра на 1 человека);

8) функционирование организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа, расположенных на территории Самарской области, при условии соответствия Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (далее - требования Роспотребнадзора).

Муниципальным межведомственным комиссиям по организации отдыха и оздоровления детей при проведении летней оздоровительной кампании 2020 года обеспечить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора;

9) работу театрально-концертных организаций на территории Самарской области в части возобновления ими репетиционного процесса в отношении текущего репертуара и премьерных постановок;

10) работу культурно-досуговых учреждений (в соответствии с решением органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, на территории которых культурно-досуговые учреждения осуществляют свою деятельность) (при условии выполнения требований, предусмотренных подпунктом 13 настоящего пункта);

11) работу кинотеатров (кинозалов), цирковых организаций для зрителей (при условии выполнения требований, предусмотренных подпунктом 13 настоящего пункта);

12) работу касс театрально-концертных организаций в целях реализации билетов (абонементов) на новый творческий сезон;

13) с 1 сентября 2020 года начало творческого сезона и работу театрально-концертных организаций для зрителей при условии заполняемости зрительного зала не более 50 процентов посадочных мест, соблюдения социальной дистанции в одно посадочное место при рассадке индивидуальных посетителей (указанное ограничение не распространяется на семейные группы) или не менее 1,5 метра при их нестационарной рассадке;

14) проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации граждан Самарской области при условии соблюдения Временных методических рекомендаций по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Камкиным Е.Г. 06.07.2020.";

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3. 1. Разрешить при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации:

1) работу музеев Самарской области, иных организаций, осуществляющих на территории Самарской области выставочную и (или) экспозиционную деятельность, не являющихся музеями, а также государственного бюджетного учреждения "Самарский зоологический зоопарк";

2) работу аттракционов, иных аналогичных объектов развлекательной инфраструктуры, детских игровых комнат и детских развлекательных центров,".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







