Умер создатель "Смешариков" и студии "Пилот" Анатолий Прохоров

Российский кино- и телевизионный продюсер, один из сооснователей студии "Пилот" и создателей "Смешариков", художественный руководитель этого проекта Анатолий Прохоров скончался 30 августа на 73-м году жизни.

О чем сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора "Союзмультфильма" Сергея Капкова.

Соболезнования в связи с кончиной Анатолия Валентиновича выразил в своем Facebook Константин Бронзит, двукратный номинант "Оскара".

"Страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров, человек, который сформировал меня как режиссера, мой главный учитель", - написал мультипликатор.

Анатолий Прохоров родился 17 июля 1948 года в Норвегии, в Осло, где служил его отец.

В 1971-м окончил физический факультет МГУ, кандидат физико-математических наук.

В 1988-м вместе с Тарарским, Гелашвили и Ковалевым организовал "Пилот" - первую негосударственную студии в СССР.

Также он создал Студию компьютерной анимации "Петербург", которая наиболее известна производством "Смешариков" - с 2003 года Прохоров был худруком мультфильма.