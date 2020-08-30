В работе Telegram произошел сбой

В Telegram произошел сбой. Пользователи из нескольких стран, включая Россию, Беларусь и Украину, жалуются на недоступность мессенджера. Такие данные приводит ресурс Downdetector.ru, который специализируется на отслеживании работы интернет-сервисов.

По информации источника, проблемы с доступом к Telegram начались около 12:45 по московскому времени. При этом чаще всего на неполадки жаловались жители России, Германии, Сингапура, Франции, Бельгии, Турции, Испании и Италии.

Предыдущий крупный сбой в работе мессенджера произошел 6 июня. Тогда пользователи не могли войти в приложение.