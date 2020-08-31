Абэ планирует провести телефонные переговоры с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует 31 августа провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Напомним, что 28 августа глава японского правительства официально объявил о своей отставке. Выборы нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который также будет руководить правительством, пройдут в середине сентября.

В настоящее время в Токио основные претенденты на премьерское кресло ведут борьбу за голоса однопартийцев, которым предстоит определить имя преемника Абэ. Наиболее сильными кандидатами на должность главы японского правительства являются генсек кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, глава политсовета ЛДП, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида и бывший генсек ЛДП Сигэру Исиба.

Абэ сегодня также провел телефонные консультации с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе разговора японский политик объяснил президенту США свое решение оставить должность. По словам Абэ, несмотря на его отставку, курс Токио на укрепление американо-японского союза не изменится. Стороны также обменялись мнениями по вопросам борьбы с коронавирусом и разработки вакцины от инфекции, затронули проблему похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.