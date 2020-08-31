АвтоВАЗ начал отгрузку новых версий Lada

Компания АвтоВАЗ начала активно отгружать в дилерскую сеть новые версии Lada Xray, Largus и Granta. В Тольятти были сфотографированы автовозы с Largus Cross Quest и Xray Cross Black, а также с Granta Cross Quest. Снимки опубликовал AvtoVAZ News.

В продаже Largus Cross Quest должен появиться уже в сентябре текущего года.

Автомобиль получил глянцево-чёрные корпуса наружных зеркал, колёса оригинального дизайна, шильдики Quest, дополнительную шумо- и виброизоляцию, сиденья с боковой поддержкой, трёхступенчатый подогрев передних кресел. Доплата за приставку Quest составит примерно 50 тысяч рублей.

Продажи Xray Cross Black также могут стартовать осенью. Машина имеет чёрную глянцевую крышу, такие же боковые зеркала и колёсные диски. Интерьер спецверсии отличается отделкой чёрного цвета. По предварительным данным, Xray Cross Black должен оказаться дешевле Xray Cross Instinct, который стоит 1 055 900 рублей.

Lada Granta Cross Quest российская марка представила на прошлой неделе. Cross-универсал обладает крышей, рейлингами, литыми дисками и зеркалами чёрного цвета, а также оригинальной обивкой сидений с логотипом серии Quest. В оснащение модели входит задний парктроник, подогрев лобового стекла, резиновый коврик багажного отсека и две багажных сетки. Очевидно, что продажи новинки начнутся в ближайшие месяцы.