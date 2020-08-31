Указ главы Республики Башкортостан от 28 августа 2020 года № УГ-342 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) подпункты 2 и 3 пункта 4 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) сохраняется в отношении граждан) признать утратившими силу;

2) подпункт 4 пункта 5 (обязать граждан) изложить в следующей редакции:

"4) имеющих детей, не достигших возраста 17 лет, не допускать их нахождение в общественных местах без своего сопровождения с 22.00 часов до 10.00 часов местного времени - до 31 августа 2020 года включительно;";

3) пункт 7 (возобновить работу при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора) дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6) с 1 сентября 2020 года - детских кружков и секций;

7) с 1 сентября 2020 года - кинотеатров (кинозалов) и театров.";

4) абзац третий пункта 15 (общеобразовательным организациям (школам) признать утратившим силу;

5) абзац третий пункта 16 (в дошкольных образовательных организациях) изложить в следующей редакции:

"- обеспечить для воспитанников работу дежурных групп с численностью не более 15 детей, родители или иные законные представители которых работают - до 31 августа 2020 года включительно.";

6) пункт 17 (установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора) дополнить подпунктами 4-6 следующего содержания:

"4) с 1 сентября 2020 года возобновляется при неукоснительном соблюдении соответствующих правовых актов Министерства образования и науки Республики Башкортостан по организации их работы:

посещение воспитанниками дошкольных образовательных организаций;

обучение в очной форме в общеобразовательных организациях (школах);

обучение в очной форме в организациях дополнительного образования детей;

5) в профессиональных образовательных организациях обучение возобновляется:

с 1 сентября 2020 года для обучающихся первых и выпускных курсов - очно, в том числе с заселением в общежития, для остальных курсов - учебная (производственная) практика преимущественно по месту проживания (пребывания) обучающихся;

со 2 октября 2020 года - очно, в том числе при чередовании с дистанционным обучением по решению Министерства образования и науки Республики Башкортостан.

Министерству культуры Республики Башкортостан с учетом особенностей образовательного процесса определить подведомственные профессиональные образовательные организации, в которых обучение с 1 сентября 2020 года будет осуществляться в очной форме для обучающихся всех курсов;

6) в образовательных организациях высшего образования обучение возобновляется при совмещении очного и дистанционного обучения:

с 1 сентября по 1 ноября 2020 года для студентов первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры - очно, в том числе с заселением в общежития, для остальных курсов - дистанционно;

со 2 ноября 2020 года до окончания первого семестра 2020-2021 учебного года для студентов первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры - дистанционно, для остальных курсов - очно, в том числе с заселением в общежития.

Образовательным организациям высшего образования с учетом особенностей образовательного процесса определить перечень направлений подготовки, по которым обучение с 1 сентября 2020 года будет осуществляться в очной форме.";

7) пункт 35 (Министерству образования и науки Республики Башкортостан) признать утратившим силу;

8) приложение № 1 (перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции) признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







