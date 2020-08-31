Британские истребители сопроводили пассажирский лайнер в небе над Лондоном

Два истребителя Typhoon вечером в воскресенье сопроводили пассажирский самолет в небе над Лондоном из-за "потенциальной угрозы" на борту. Лайнер компании Lauda следовал из австрийской Вены, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что экипаж рейса получил предупреждение об угрозе безопасности. В туалете самолета, по словам пассажирки, были обнаружены "подозрительные предметы". Капитан воздушного судна сообщил об этом властям Великобритании.

Истребители Typhoon поднялись с базы Королевских ВВС в Конингсби и сопроводили лайнер в аэропорт Станстед. Самолет совершил посадку в обычном режиме, пишет РИА Новости.

Сразу после прибытия рейса полиция британского графства Эссекс задержала двух пассажиров по закону о терроризме, передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление правоохранителей. Речь идет о 34-летнем уроженце Кувейта и 48-летнем выходце из Италии. Следствие продолжается.