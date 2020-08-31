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31.08.2020 09:53
Рубрика: Спорт

"Даллас" обыграл "Колорадо" несмотря на дубль Ничушкина

Текст: Максим Домчев

"Даллас" благодаря голу Дениса Гурьянова и передаче Александра Радулова выиграл у "Колорадо" - 5:4, несмотря на дубль Валерия Ничушкина и гол Владислава Наместникова.

Фото: AP
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Четвертый матч серии между "Далласом" и "Колорадо" завершился третьей победой "звезд" в серии. Команда Радулова, Гурьянова и Худобина сумела оторваться в счете, а в концовке с неимоверным трудом удержать преимущество в одну шайбу.

В середине третьего периода "звезды" вели 5:2. Голом отметился Гурьянов, а Радулов сделал голевую передачу. В составе "Колорадо" один из голов оказался на счету Ничугкина. Российский форвард "Эвелагш" вскоре сделал первый дубль в плей-офф в карьере, сократив отставание до двух шайб. А в самой концовке встречи Наместников сократил разницу в счете до минимума, но спасти встречу "Колорадо" было не суждено.

Залогом победы "Далласа" стала и надежная игра голкипера Антона Худобина, отразившего 33 броска. "Звезды" повели в серии 3-1.

В другом матче "Нью-Йорк Айлендерс" переиграл "Филадельфию" - 3:2. Один из голов у проигравших записал на свой счет защитник Иван Проворов. "Айлендерс" ведут в серии 3-1.

С таким же счетом "Вегас" ведет в противостоянии с "Ванкувером" после победы в четвертом матче со счетом 5:3.

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