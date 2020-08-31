Джонни Депп подал против Эмбер Херд новый многомиллионный иск

Кэп, похоже, настроен решительно: 57-летний Джонни Депп подал в отношении своей 34-летней бывшей жены актрисы Эмбер Херд новый многомиллионный судебный иск. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним. Изначально Херд обвинила Джонни в домашнем насилии и разного рода вычурном буйстве. Но позже дело приняло внезапный оборот: выяснилось, что улики были актрисой сфабрикованы, и мало того, что она сама била супруга (чему есть многочисленные доказательства), так еще и, вероятно, изменяла ему с миллиардером Илоном Маском в формате группового секса (чему доказательства тоже есть).

Как поделился с изданием близкий с Херд источник, "команда Эмбер очень нервничает по поводу нового иска, суд по которому на этот раз пройдет в США".

Британский суд пока взял перерыв для вынесения вердикта по делу о клевете на Джонни бывшей жены и издания The Sun, которые ее реплики опубликовало.

"Похоже, Депп ни перед чем не остановится, чтобы ее погубить", - нагнетает инсайдер.

Тем временем папарацци засекли бедную Херд на отдыхе в Турции с очередной любовницей - 38-летней актрисой, режиссером и продюсером Бьянкой Бутти. Как отмечают таблоиды, женщины своих романтических отношений даже и не думают скрывать - не те нынче времена.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, а уже в мае 2016-го актриса подала на развод.