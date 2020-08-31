Постановление губернатора Еврейской автономной области от 28 августа 2020 года № 251 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 26.08.2020 № 79-00-00/18-2692-2020 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнение:

1.1. В абзаце первом подпункта 2.1 пункта 2 слова ", а также оказание соответствующих услуг, в том числе на территории пляжей, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан" исключить.

1.2. Пункт 3 признать утратившим силу.

1.3. Дополнить пунктом 11 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"11. Возобновить с 01 сентября 2020 года на территории Еврейской автономной области:

- деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, групп присмотра и ухода за детьми, ночных клубов (дискотек), караоке и иных развлекательных и досуговых заведений;

- деятельность организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была приостановлена в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, и не указанных в пунктах 6 - 9 настоящего постановления;

- деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю, оказывающих услуги без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта.".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнение:

2.1. В абзаце первом подпункта 1.3 пункта 1 слова ", реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством," исключить.

2.2. Пункт 5 признать утратившим силу.

2.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обязать граждан с 20 апреля 2020 года по 14 сентября 2020 года включительно использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), местах приобретения товаров, установленных пунктами 4, 6, 7 и 11 постановления губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области", местах выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, и в общественном транспорте.".

2.4. Абзац первый пункта 7 дополнить словами ", с 01 сентября 2020 года по 14 сентября 2020 года (включительно)".

2.5. Подпункт 8.2 пункта 8 признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 сентября 2020 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн







