Эксперт озвучил причины нагревания смартфона

Есть несколько причин, из-за которых телефон может нагреваться. Об этом рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, посоветовав при возникновении такой проблемы проверить все варианты методом исключения.

Так, одной из причин может быть связь, качества которой недостаточно для работы приложений. Например, месенджерам, картам, почтовым службам или приложениям статистики нужен быстрый интернет. При его отсутствии приложение начинает отправлять большое количество запросов, в результате увеличивается скорость падения заряда батарейки, а аппарат нагревается, рассказал эксперт в интервью агентству "Прайм".

Еще одной причиной может быть перегрев процессора, что случается при активном использовании интернета, Wi-Fi, GPS и Bluetooth. Есть гаджеты, которые не предназначены для плотной работы, им нужна передышка. Программные ошибки экспериментальных приложений также могут спровоцировать перегрев смартфона. В этом случае поможет выключение приложения.

В числе причин Щельцин также перечислил использование неоригинального зарядного устройства, неисправность батареи и даже попадание воды. В случае с водой лучше сдать телефон в ремонт. "В других случаях перегрев - временное естественное явление", - заключил специалист.

Ранее были названы причины быстрой разрядки смартфонов. В их числе плохой сигнал сотовой сети, программы, работающие в фоновом режиме, слишком низкая температура аккумулятора, синхронизация данных с носимыми устройствами.