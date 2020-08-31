Новости

Эксперт озвучил причины нагревания смартфона 05:46
Климатолог: Предстоящая зима в России будет суровой 05:45
"Даллас" одолел "Колорадо" со счетом 5:4 05:22
Абэ по телефону уведомил Трампа об уходе в отставку 04:56
В случае победы Байден лишит американцев права на оружие 04:37
Власти Китая предложили гражданам взять в аренду необитаемые острова 04:32
Эксперт рассказал о безопасном использовании детьми пластиковых карт 04:26
Британские истребители сопроводили пассажирский лайнер в небе над Лондоном 03:55
Автомобиль въехал в группу оппозиционеров в Черногории 03:32
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву 03:30
Трамп: Только силой можно остановить беспорядки в городах США 03:12
Ракета SpaceX вывела на орбиту аргентинский спутник SAOCOM 1B 03:07
Пожарные спасли мужчину и четверых детей с горящего катера на Волге 03:03
Дональд Трамп оценил свой автограф в 10 тысяч долларов 02:41
Предварительные итоги кассовых киносборов за выходные подвели в России 02:40
Один человек погиб в результате стрельбы в Чикаго 02:10
Онколог назвал раннюю диагностику главным врагом рака 02:10
Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Венгрии 01:23
Генштаб Белоруссии: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал 00:31
Оппозиция в Черногории заявила о "падении режима" 00:17
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 30.08.2020
Новым премьером Ливана может стать кадровый дипломат 30.08.2020
Александр Соболев вызван в сборную России 30.08.2020
Активисты в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады 30.08.2020
Собянин: Основные стройки Москвы продолжают работу 30.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
31.08.2020 05:46
Рубрика: Общество

Эксперт озвучил причины нагревания смартфона

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Есть несколько причин, из-за которых телефон может нагреваться. Об этом рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, посоветовав при возникновении такой проблемы проверить все варианты методом исключения.

Фото: istock
Как нельзя чистить память смартфона. Четыре главных ошибки

Так, одной из причин может быть связь, качества которой недостаточно для работы приложений. Например, месенджерам, картам, почтовым службам или приложениям статистики нужен быстрый интернет. При его отсутствии приложение начинает отправлять большое количество запросов, в результате увеличивается скорость падения заряда батарейки, а аппарат нагревается, рассказал эксперт в интервью агентству "Прайм".

Еще одной причиной может быть перегрев процессора, что случается при активном использовании интернета, Wi-Fi, GPS и Bluetooth. Есть гаджеты, которые не предназначены для плотной работы, им нужна передышка. Программные ошибки экспериментальных приложений также могут спровоцировать перегрев смартфона. В этом случае поможет выключение приложения.

В числе причин Щельцин также перечислил использование неоригинального зарядного устройства, неисправность батареи и даже попадание воды. В случае с водой лучше сдать телефон в ремонт. "В других случаях перегрев - временное естественное явление", - заключил специалист.

Ранее были названы причины быстрой разрядки смартфонов. В их числе плохой сигнал сотовой сети, программы, работающие в фоновом режиме, слишком низкая температура аккумулятора, синхронизация данных с носимыми устройствами.

Общество

Главное сегодня

Генштаб Белоруссии: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал
Автомобиль въехал в группу оппозиционеров в Черногории
Трамп: Только силой можно остановить беспорядки в городах США
Названа причина крушения истребителя Су-27 в Крыму
Минздрав подготовил рекомендации родителям школьников
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году