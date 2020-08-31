Евтухов: Падение розничной торговли связано с последствиями пандемии

К падению торговли привело закрытие непродовольственных магазинов в период самоизоляции. Так замглавы Минпромторга Виктор Евтухов объяснил данные Росстата по торговле в первой половине 2020 года.

Падение торговли непродовольственными товарами упало в январе-июле 2020 года на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом торговля продовольственными товарами снизилась не так сильно - всего на 1,9%. Падение оборотов торговли выше там, где были жестче требования к работе магазинов, сказал замминистра.

"Эти показатели типичны для нынешней общемировой ситуации, ведь COVID-19 ударил по всем странам без исключения. Для сравнения, в первом полугодии 2020 года отрицательная динамика оборота розничной торговли в Великобритании составила минус 5%, в Японии - минус 5%, в США - минус 3%, в Евросоюзе в целом - минус 3%, в Китае - минус 8%. При этом в ряде стран внутри Евросоюза ситуация еще хуже, например, в Испании и Италии в первом полугодии падение составило около минус 10%", - отметил Евтухов.

При этом он обратил внимание, что сейчас ситуация в России улучшается - продажи практически восстановились до прошлогоднего уровня. По его мнению, достаточно высокому спросу на товары в России сегодня способствует целый ряд факторов, в том числе различные антикризисные меры правительства, отложенный спрос на товары, а также перераспределение доходов внутри домохозяйств. Например, использование денежных средств, ранее отложенных на отпуск, на более актуальную в сложившейся ситуации покупку продуктов питания, одежды, техники.