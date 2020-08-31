Постановление правительства Республики Хакасия от 28 августа 2020 года № 460 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Внести в подпункт 1 пункта 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020,

№ 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001) следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

"проведения на территории Республики Хакасия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением: организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, без привлечения зрителей; проведения в День знаний (1 сентября) либо иной день торжественных линеек в общеобразовательных организациях, посвященных началу учебного года; проведения на открытом воздухе концертных и театральных представлений; деятельности учреждений культуры и искусства при условии наполняемости зрительного зала не более 50%);";

2) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"иммунизации детского и взрослого населения в рамках календаря профилактических прививок;".

2. В целях реализации положений абзаца второго подпункта 1 пункта 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в редакции настоящего постановления) Министерству культуры Республики Хакасия (Еремин Л.В.) разработать типовые формы паспортов готовности учреждений культуры и искусства и разместить их на Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в разделе министерства.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 31 августа 2020 года.

Положения абзаца второго подпункта 1 пункта 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в редакции настоящего постановления) в части отмены приостановления деятельности учреждений культуры и искусства распространяются на указанные объекты после представления их владельцами (правообладателями, собственниками) в письменной или электронной форме паспортов готовности соответствующих объектов в Министерство культуры Республики Хакасия способом, позволяющим подтвердить факт их направления.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







