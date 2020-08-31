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31.08.2020,  
14:17
Текст:  Алексей Моисеев

"Изделие 7": модернизированную "мотолыгу" представили на "Армии-2020"

Легкие многоцелевые транспортеры-тягачи МТ-ЛБ, прозванные "мотолыгами", до сих пор являются одними из самых распространенных бронемашин в российской армии. Они используются для доставки личного состава, установки различного вооружения и оборудования, перевозки грузов, буксировки артиллерийских орудий и других задач.
Фото: Илья Максимов Фото: Илья Максимов
Фото: Илья Максимов
Фото: Алексей Моисеев
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Поскольку эта техника была разработана еще в 60-е годы, давно существует необходимость ее модернизации. Поэтому на АО "Ремдизель" (Набережные Челны) разработана программа по повышению характеристик гусеничных ветеранов.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" был представлен образец обновленной машины, получивший обозначение "Изделие 7".

От старых версий внешне он отличается измененной формой корпуса, наличием бортовых экранов, противоскользящим покрытием, установкой 12,7-мм пулемета "Корд". Планируется применение новых гусеничных лент с закрытым шарниром.

Старый 240-сильный двигатель заменили на КАМАЗ - 740-51 мощностью 320 л.с., благодаря чему возросла до 65 км/ч максимальная скорость. В то же время средняя скорость по сухой грунтовой дороге составляет 40 - 45 км/ч. На плаву - 5,5 -6,5 км/ч. Дорожный просвет - 415 мм.

Запас хода по топливу по шоссе достигает 800-850 км, по грунтовой дороге - 650-700 км.

Масса снаряженная - 10 000 кг, полная - 12 500 кг, грузоподъемность -2500 кг, максимальная масса буксируемого прицепа - 7000 кг. Экипаж - 2 человека, десант - 8 военнослужащих.

Фото: Илья Максимов

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Фото: YouTube
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