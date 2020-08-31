"Изделие 7": модернизированную "мотолыгу" представили на "Армии-2020"

Поскольку эта техника была разработана еще в 60-е годы, давно существует необходимость ее модернизации. Поэтому на АО "Ремдизель" (Набережные Челны) разработана программа по повышению характеристик гусеничных ветеранов.
На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" был представлен образец обновленной машины, получивший обозначение "Изделие 7".
От старых версий внешне он отличается измененной формой корпуса, наличием бортовых экранов, противоскользящим покрытием, установкой 12,7-мм пулемета "Корд". Планируется применение новых гусеничных лент с закрытым шарниром.
Старый 240-сильный двигатель заменили на КАМАЗ - 740-51 мощностью 320 л.с., благодаря чему возросла до 65 км/ч максимальная скорость. В то же время средняя скорость по сухой грунтовой дороге составляет 40 - 45 км/ч. На плаву - 5,5 -6,5 км/ч. Дорожный просвет - 415 мм.
Запас хода по топливу по шоссе достигает 800-850 км, по грунтовой дороге - 650-700 км.
Масса снаряженная - 10 000 кг, полная - 12 500 кг, грузоподъемность -2500 кг, максимальная масса буксируемого прицепа - 7000 кг. Экипаж - 2 человека, десант - 8 военнослужащих.