Постановление правительства Калужской области от 28 августа 2020 года № 663 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за II квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Калужской области "О прожиточном минимуме в Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за II квартал 2020 года в следующих размерах:
на душу населения - 11 400 рублей,
для трудоспособного населения - 12 254 рубля,
для пенсионеров - 9 410 рублей,
для детей в возрасте до 15 лет включительно - 11 333 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий Губернатора Калужской области В.В.Шапша
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