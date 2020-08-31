Постановление правительства Калужской области от 28 августа 2020 года № 663 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за II квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Калужской области "О прожиточном минимуме в Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за II квартал 2020 года в следующих размерах:

на душу населения - 11 400 рублей,

для трудоспособного населения - 12 254 рубля,

для пенсионеров - 9 410 рублей,

для детей в возрасте до 15 лет включительно - 11 333 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий Губернатора Калужской области В.В.Шапша







