Постановление губернатора Камчатского края от 28 августа 2020 года № 153 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в части 1 слова "до 31 августа" заменить словами "до 6 сентября";

2) часть 3 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) с 1 по 6 сентября 2020 года включительно.";

3) в части 14:

а) в абзаце первом слова "до 31 августа" заменить словами "до 6 сентября";

б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных (за исключением проведения в период с 29 по 30 августа 2020 года зоотехнического мероприятия -Всероссийская выставка собак всех пород), просветительских (за исключением проведения в период с 27 по 30 августа 2020 года международного фестиваля "Камчатка - Россия - Мир" с соблюдением соответствующих рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 3 сентября 2020 года - Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны - "Диктант Победы"), рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков и аттракционов, указанных в части 13 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением организаций, осуществляющих спортивную подготовку, фитнес-клубов, музеев и библиотек);

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соответствующих услуг (за исключением аттракционов, указанных в части 13 настоящего постановления, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, фитнес-клубов, музеев, библиотек), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;";

в) в пункте 6 слова ", а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку (за исключением проведения спортивных тренировочных мероприятий для жителей Камчатского края, в том числе членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Камчатского края, на открытых государственных (муниципальных) объектах спорта, а также для членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Камчатского края по плаванию в плавательном бассейне КГАУ СШОР по плаванию)" исключить;

4) в части 17 слова "до 31 августа" заменить словами "до 6 сентября";

5) в части 18 слова "до 31 августа" заменить словами "до 6 сентября";

6) в абзаце первом части 20 слова "До 31 августа" заменить словами "До 6 сентября";

7) абзац первый пункта 1 части 33 изложить в следующей редакции:

"1) до 6 сентября 2020 года включительно обеспечить:";

8) часть 35 дополнить пунктами 4-6 следующего содержания:

"4) с 1 сентября 2020 года в штатном режиме образовательный процесс в организациях в Камчатском крае, осуществляющих реализацию программ общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и дополнительного образования, при условии соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", "МР 3.1/2.4.0205-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2020), "МР 3.1/2.4.0206-20 Рекомендации по профилактике новой коронав ярусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.08.2020), при необходимости с применением дистанционных образовательных технологий с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

5) проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, для учащихся 1 -х, 9-х, 11-х классов по отдельным классам или параллелям на открытом воздухе (в случае благоприятных погодных условий), при условии соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавярусной инфекции (COVID-19)", а также использования средств индивидуальной защиты (маски) родителями (законными представителями). Для иных классов торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, провести в закрепленных за каждым классом кабинетах согласно графику с учетом минимизации контактов обучающихся и их родителей (законных представителей), при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил;

6) 3 сентября 2020 года проведение Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны - "Диктант Победы":

а) в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, при условии соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в отдельных кабинетах для каждой группы участников;

б) в краевом государственном профессиональном образовательном бюджетном учреждении "Камчатский педагогический колледж", при условии соблюдения требований, установленных МР 3.1/2.4.0206-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.08.2020)", в отдельных кабинетах:

для каждой группы участников;

для иных граждан, прошедших предварительную онлайн регистрацию на сайте https://диктантпобеды.рф/.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов







