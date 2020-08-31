Косачев: Джукановичу не удалось вновь разыграть антироссийскую карту

Судя по всему, в Черногории в результате парламентских выборов может поменяться не только расклад политических сил, но и стратегический курс. Правившая в течение трех десятилетий партия Джукановича впервые не получает собственного большинства. Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось.

О коррупционности прежних властей и их связях с криминалитетом ходили легенды. Но что там право и что там закон, если за "европейскую крышу" Джуканович расплачивался пронатовской и антироссийской ориентацией?

Возможно, мы вновь увидим другую Черногорию. Которую веками связывали с соседней Сербией и с близкой Россией общие интересы и искренние симпатии. И которую так любят современные россияне, несмотря на политические разногласия. В добрый путь, Черногория!

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.