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"Крик 5" и "Паранормальное явление" отложили из-за коронавируса

Новости
    31.08.2020, 13:12
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пандемия COVID-19 продолжает наносить удары, заставляя студии раз за разом корректировать графики премьер. На этот раз об изменениях отрапортовала Paramount, передает Deadline.

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер "Противостояния" по Стивену Кингу

У них такое: "Снейк Айз" (Snake Eyes), спин-офф "Броска кобры", переехал с 23 октября 2020-го ровно на год вперед - на 22 октября 2021-го. Как и мультфильм "Клиффорд - большая красная собака" (Clifford the Big Red Dog), премьера которого тоже сместилась на год - на 15 ноября 2021-го.

Возрожденный слэшер-культ "Крик" с пятой своей частью появится в кино теперь только 14 января 2022 года. А очередной фильм псевдодокументальной хоррор-франшизы "Паранормальное явление" (Paranormal Activity), все еще пользующейся у публики откровенно странным спросом, - 4 марта 2022-го, его тоже отложили на год с ранее объявленной даты 19 марта 2021-го.

Байопик джазовой величины Билли Холидей от Ли Дэниелса The United States vs. Billie Holiday, находящийся сейчас в пост-продакшн, анонсирован на 12 февраля 2021-го.

Как поясняет ресурс, компания решила подстраховаться, поскольку по-прежнему неясно, когда калифорнийские и нью-йорские кинотеатры смогут начать полноценно принимать зрителей.

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