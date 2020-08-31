Летчиков-истребителей планируют вооружить автоматами АМ-17

Автоматы АМ-17 сделают удобными для летчиков истребителей Су-57 и Су-35.

Как сообщает газета "Красная Звезда", на Международном форуме "Армия 2020" министр обороны РФ Сергей Шойгу рекомендовал концерну "Калашников" доработать автомат АМ-17. Им планируют вооружить пилотов истребителей Су-57 и Су-35, однако для этого оружие должно помещаться в ранец летчика.

"Необходимо поработать над весовыми характеристиками и габаритами", - уточнил глава Минобороны.

Напомним, впервые малогабаритный автомат АМ-17 под патрон 5,45 х 39 мм и его бесшумная версия АМБ-17 были представлены на форуме "Армия-2017".

При разработке проекта использовались идеи легендарного конструктора Евгения Драгунова. Длина автомата - 740 миллиметров, масса - 2,5 килограмма, емкость магазина - 30 патронов.

Пока АМ-17 не прошел государственные испытания.