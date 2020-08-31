Постановление правительства Магаданской области от 28 августа 2020 года № 598-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:

в пункте 4 слова "действует до 31 августа 2020 г. включительно" заменить словами "действует до 14 сентября 2020 г. включительно";

в Мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением:

- в пункте 8 слова "по 31 августа 2020 года" заменить словами "по 14 сентября 2020 года";

- подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"4) учащимися и студентами посещение не отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования, и профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







