Макет бронемашины нового поколения для морпехов показали на "Армии"

Макет перспективной боевой машины морской пехоты представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Макет боевой машины морской пехоты на "Армии-2020". Фото: Oniks / https://t.co/g1mCv6LE3T pic.twitter.com/sVUAYzNFIs — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 31, 2020

Работы над техникой нового поколения, которая должна доставлять десант с кораблей на берег, ведутся в России уже не первый год. Рассматривались различные варианты. Например, колесная версия должна была иметь трансформируемый корпус, позволяющий развивать на воде скорость не менее 37 км/ч. Ее масса превышала бы 30 000 кг.

В машине предусмотрены места для экипажа из трех человек, в десантном отделении помещались бы 10 морпехов. Планировалось применение боевого отделения от БМП-3 с 100-мм орудием - пусковой установкой 2А70 и спаренной с ней 30-мм пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТ.

"Сердцем" должен был стать газотурбинный двигатель ГТД-1250, который в настоящее время используется на танках Т-80У, Т-80УЕ-1 и Т-80БВМ.

Информация об амфибии, представленной на "Армии-2020", впервые появилась весной 2018 года. Над ней работают в Омске. Это уже гусеничная машина, обладающая лучшей подвижностью и проходимостью. В ее конструкции применят самые передовые разработки, например, дистанционно-управляемый боевой модуль с 57-мм автоматической пушкой и комплекс активной защиты.

В качестве силовой установки предполагается использовать газовую турбину повышенной мощности.

Ожидается, что в случае принятия БММП на вооружение на ее платформе создадут другие боевые и специальные машины.