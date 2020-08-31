Милиция сняла оцепление у резиденции Лукашенко в Минске

Милиция сняла оцепление у резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко после завершения очередной акции протеста в Минске. Как передает ТАСС, быстрому окончанию манифестации поспособствовал ливень, обрушившийся на город в воскресенье.

Накануне на улицы Минска вновь вышли несогласные с итогами президентских выборов. Они устроили марш по проспекту Независимости, затем направились к резиденции главы государства. Из-за приближающихся митингующих она была взята под усиленную охрану. Перед дворцом встали сотрудники ОМОНа, спецтехника и несколько БТР.

Протестующие ограничились выкрикиванием различных лозунгов и конфликтов не устраивали. Когда начался ливень, они быстро разошлись по домам.