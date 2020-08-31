МВД Беларуси: За участие в несанкционированных акциях задержано 173 человека

В воскресенье в Беларуси за участие в несанкционированных акциях было задержано 173 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.

По ее словам, несанкционированные массовые мероприятия проходили в разных городах, больше всего участников они собрали в Минске. Все 173 задержанных будут находиться под стражей до рассмотрения их дел в суде. Речь идет об административных правонарушениях, уточнила Чемоданова.

Напомним, в Беларуси после проведения президентских выборов, победу на которых держал действующий глава государства Александр Лукашенко, несогласные с итогами голосования начали устраивать акции протеста. В первые дни они вылились в беспорядки и столкновения с правоохранителями.