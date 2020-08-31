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31.08.2020,  
08:15
Текст:  Алексей Иванов

"Пантера" из бездны: как советские подводники одержали первую победу

Ровно 101 год назад - 31 августа 1919-го - советские подводники одержали свою первую победу. Недалеко от острова Сескар в Финском заливе был потоплен английский эскадренный миноносец Vittoria.
Подводная лодка "Пантера" после модернизации (Ленинград, 1935 год). Фото: Wikimedia.org Подводная лодка "Пантера" после модернизации (Ленинград, 1935 год). Фото: Wikimedia.org
Подводная лодка "Пантера" после модернизации (Ленинград, 1935 год). Фото: Wikimedia.org

В том бою отличилась "Пантера" - седьмая подводная лодка типа "Барс", спущенная на воду в 1916 году. Дизель-электрические субмарины данного проекта имели длину 68 метров, водоизмещение составляло 780 тонн. Максимальная надводная скорость - 18 узлов, подводная - девять. Их вооружение состояло из двух носовых и кормовых торпедных аппаратов (ТА) калибра 457 миллиметров, восьми наружных ТА системы Джевецкого, одного артиллерийского орудия и одного пулемета в качестве средства ПВО.

Фото: Bundesarchiv / Wikimedia.org
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"Пантера" несколько раз участвовала в разведывательных операциях и патрулировании в Балтийском море, вступала в схватки с подлодками английских интервентов, однако те стычки заканчивались ничем. Очередное обострение ситуации произошло в конце лета 1919 года: британский и эстонский флот все больше угрожали северо-западным рубежам советской России. Охладить их пыл было решено с помощью "Пантеры", которая вышла в море рано утром 31 августа.

По воспоминаниям командующего подводной лодкой Александра Бахтина (бывший лейтенант имперского флота, служил старшим офицером на подводной лодке "Волк", участник Первой Мировой войны), неприятельский эсминец впервые был замечен в перископ около 14.30. Однако от идеи атаковать его тогда отказались: была опасность, что при выстреле "Пантеру" выбросит сильно наверх, и в случае промаха лодка окажется демаскирована и может быть атакована ответным огнем.

Через несколько часов тот же эсминец был обнаружен вновь, рядом находился еще один английский миноносец. Бахтин дождался, пока неприятель встанет на якорь, после чего начал аккуратное сближение. Атаковать решили уже после заката - около 21.20. По эсминцу было выпущено две торпеды, прогремел сильный взрыв (цели достиг второй выстрел), а "Пантера" тут же устремилась вглубь. Прятаться от неприятеля под водой пришлось всю ночь, а возвращение на базу состоялось уже ближе к полудню следующего дня.

В общей сложности "Пантера" провела под водой 28 часов, почти израсходовав запасы воздуха. Но несмотря на экстремальные условия, операция прошла успешно и стала первой победой советских подводников. В 1923 году Александр Бахтин был удостоен ордена Красного Знамени.

Британский эсминец Vittoria, потопленный "Пантерой" 31 августа 1919 года. Фото: Wikimedia.org

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