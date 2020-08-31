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31.08.2020,  
11:36
Текст:  Майя Бирюкова

Перспективное вооружение китайского спецназа показали на видео

Перспективное оснащение и вооружение китайского армейского спецназа показали на видео в рамках популярного военного шоу "Бросить вызов невозможному". Некоторые детали были продемонстрированы впервые.

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
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Как пишет dambiev, в шоу на китайском телеканале CCTV1 спецназ появился в новой камуфляжной форме. Впервые были показаны боевые наземные робототехнические комплексы с различным вооружением. В шоу "засветились" и многоцелевые вертолеты Z-20.

Напомним, многоцелевые транспортно-пассажирские вертолеты Z-20 стали поступать на вооружение Национально-освободительной армии Китая в прошлом году. Внешне они сильно напоминают американский Sikorsky UH-60 Black Hawk. Выпускают вертолеты в Харбине. Вместимость каждого - 12 человек, включая двух членов экипажа.

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Китай
Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
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