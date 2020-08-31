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31 августа 2020 г.

Указ губернатора Псковской области от 28 августа 2020 года № 160-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 28 августа 2020 г.
Опубликован 31 августа 2020 г.
Вступает в силу 29 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года № 30-УГ "О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 26 августа 2020 г. № 1543, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 13 августа 2020 г. № 1463" дополнить словами ", от 26 августа 2020 г. № 1543";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 30 сентября 2020 г.";

3) в подпункте "а" подпункта 1 пункта 2:

а) в абзаце втором:

после слова "мероприятий" дополнить словами "(за исключением дискотек)";

дополнить словами ", если иные требования к социальной дистанции и ношению средств индивидуальной защиты не определены актами Главного государственного санитарного врача Российской Федерации";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"организатором мероприятия обеспечивается соблюдение условий проведения мероприятий, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области;

мероприятия (за исключением досуговых, развлекательных), проводимые на открытом воздухе либо в помещении площадью не менее 400 квадратных метров, оборудованном посадочными местами, и при соблюдении одновременно следующих условий:

имеется согласование проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области;

организатором мероприятия обеспечивается соблюдение условий проведения мероприятий, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области;

количество участников мероприятия не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест (при проведении мероприятия в помещении);";

4) подпункт "в" подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"в) посещение гражданами ночных клубов (дискотек), иных развлекательных и досуговых заведений. Указанный запрет не распространяется на случаи посещения:

таких организаций их работниками в целях выполнения трудовых обязанностей;

аттракционов, размещенных на территориях парков, скверов и других зон отдыха на открытом воздухе;

библиотек, музеев, музеев-заповедников, картинных и (или) художественных галерей, выставочных залов, кинотеатров, кинозалов, театров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, а также помещений организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих концертную деятельность, проведение культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий;";

5) подпункт "а" подпункта 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"а) соблюдать социальную дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе при посещении объектов религиозных организаций, на территориях, прилегающих к зданиям религиозных организаций (прихрамовых территориях), в иных общественных местах и общественном транспорте (за исключением легкового такси), если иное не определено актами Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;";

6) абзац второй подпункта "е" подпункта 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"носить одноразовые маски, или многоразовые маски, или респираторы в общественном транспорте, включая легковое такси, в местах приобретения товаров, работ, услуг (в том числе в объекте предприятия общественного питания, за исключением времени приема пищи), на работе при одновременном нахождении в помещении более одного гражданина, в иных общественных местах в случае невозможности соблюдения социальной дистанции до других граждан, предусмотренной подпунктом "а" настоящего подпункта, если иное не определено актами Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;";

7) подпункт "е" подпункта 7 пункта 2 признать утратившим силу;

8) подпункт "в" подпункта 14 пункта 2 признать утратившим силу;

9) подпункт 22 пункта 2 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:

"г) при проведении концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий выполнять подпункт 27 настоящего пункта;

д) не допускать проведение дискотек в объекте предприятия общественного питания;";

10) в абзаце пятом подпункта "в" подпункта 23 пункта 2 слова ", а также перчаток" исключить;

11) в подпункте 27 пункта 2:

а) в абзаце первом слово "массовых" исключить;

б) дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) обеспечение соблюдения между посетителями социальной дистанции не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения специальной разметки), если иное не определено актами Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;";

12) подпункт 28 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"28) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность аттракционов, размещенных на территориях парков, скверов и других зон отдыха на открытом воздухе, осуществлять такую деятельность с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, указанных в пункте 7 настоящего указа, а при использовании аттракционов надувных осуществлять такую деятельность с обязательным выполнением следующих дополнительных условий:

а) ограничивать допуск посетителей на аттракцион надувной из расчета не менее 5 квадратных метров площади игровой поверхности аттракциона на одного посетителя;

б) осуществлять учет посетителей аттракциона надувного путем фиксирования фамилии, имени, отчества (при наличии) одного из родителей или лиц, сопровождающих несовершеннолетнего посетителя, и его контактных данных (номер телефона или адрес места жительства);

в) осуществлять обработку рук посетителей аттракциона надувного дезинфицирующим средством;

г) осуществлять дезинфекцию всех контактных поверхностей аттракциона надувного с кратностью обработки каждые 2 часа;";

13) пункт 2 дополнить подпунктом 30 следующего содержания:

"30) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по организации досуга и развлечения несовершеннолетних в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, иных нежилых помещениях, осуществлять такую деятельность с обязательным выполнением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16.";

14) пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) при отсутствии необходимости воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.";

15) в подпункте 1 пункта 12:

а) подпункт "в" после слов "стационарного типа" дополнить словами "(за исключением учреждений социального обслуживания стационарного типа малой вместимости)";

б) подпункт "д" после слов "стационарного типа" дополнить словами "(за исключением учреждений социального обслуживания стационарного типа малой вместимости)".

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующие изменения:

1) подпункт "а" подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"а) в части соблюдения подпункта "а" подпункта 1 пункта 2 Указа № 30-УГ в отношении публичных мероприятий;";

2) подпункт "е" подпункта 6 изложить в следующей редакции:

"е) в части соблюдения подпункта 30 пункта 2, пункта 3.2 Указа № 30-УГ;";

3) в подпункте "в" подпункта 22 слово "стационарных" исключить.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу с 29 августа 2020 г.

Губернатор области М.Ведерников



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